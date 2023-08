Le nouvel album live de Liam Gallagher à remporter sur Classic 21

Rendez-vous ce vendredi 18 août sur Classic 21 pour découvrir et remporter Knebworth 22, le tout dernier album live de Liam Gallagher.

À la fois célébration et souvenir des deux plus grands concerts en solo de sa carrière à ce jour, l’album live Knebworth 22 de Liam Gallagher est sorti le 11 août, en même temps qu’une vidéo live de la chanson de clôture "Champagne Supernova" à découvrir ci-après.

Le chanteur, vêtu de son anorak noir a dévoilé cet album jeudi dernier lors d’un showcase intimiste qu’il a clôturé en reprenant le classique "Are You Experienced" de Jimi Hendrix.

Knebworth 22 se déroule avec une intensité électrisante, sa liste de morceaux comprend les plus grandes chansons en solo de Liam, une sélection d’hymnes emblématiques d’Oasis et quelques morceaux moins populaires. Que Liam et son groupe fassent feu de tout bois (écoutez les deux premiers titres "Rock 'n' Roll Star" et "Wall Of Glass") ou qu’ils interprètent des titres plus poignants (en particulier "Once" et "More Power"), leur performance est à la hauteur de l’ampleur phénoménale de l’événement. L’ambiance est également à son comble, du premier rugissement d’excitation lorsque Liam monte sur scène aux 80 000 voix qui se joignent à lui pour un "Champagne Supernova" en apothéose.