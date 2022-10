Le nouvel album des Red Hot Chili Peppers à découvrir sur Classic 21

Vous le savez, le groupe est de retour à nouveau cette année avec un 2e album, Return Of The Dream Canteen. Il est sorti ce vendredi 14 octobre et nous vous le faisons découvrir et remporter tout ce weekend des 15 et 16 octobre sur Classic 21 !

Toujours produit par le célèbre Rick Rubin, il suit de près Unlimited Love sorti en avril.

Dans un communiqué, le groupe évoque ce Return Of The Dream Canteen : "Nous nous sommes mis à la recherche de ce que ce groupe a plus ou moins toujours été. Et juste pour le fun, nous avons jammé et appris de vieilles chansons. Peu de temps après, nous avons commencé le mystérieux processus de création de nouvelles chansons. Voici une belle alchimie qu’on a connue des centaines de fois en cours de route."