Le nouvel album de Peter Gabriel, "I/O", enfin annoncé

Dans le communiqué de presse, on peut lire : " i/o est composé de 12 titres empreints de grâce, de gravité et d'une grande beauté, qui confirment non seulement la capacité permanente de Peter à écrire des chansons à vous couper le souffle, mais aussi sa voix palpitante, toujours parfaitement et délicieusement intacte. Tout au long de l'album, les chansons intelligentes et réfléchies - qui incitent souvent à la réflexion - abordent la vie et l'univers."

"Notre lien avec le monde qui nous entoure - "I'm just a part of everything", chante Peter sur le titre i/o - est un motif récurrent, tout comme le passage du temps, la mortalité et le deuil, ainsi que des thèmes tels que l'injustice, la surveillance et les racines du terrorisme. Mais il ne s'agit pas d'un disque solennel. i/o est musicalement aventureux, souvent joyeux et finalement plein d'espoir, couronné par la chanson finale, " Live and Let Live ", d'un optimisme exubérant. "

" Après des années de sorties en pleine lune, je suis très heureux de voir toutes ces nouvelles chansons réunies sur le bon navire i/o et prêtes pour leur voyage dans le monde ", a écrit Peter Gabriel.

Nous avions pu découvrir le mois dernier le titre " This is Home ". Au début du mois d'août, il sortait un titre uptempo intitulé "Olive Tree." " So Much " nous arrivait en juillet," Road to joy " était sorti au début du mois de juin, faisant suite à "Four Kinds of Horses" (avec Brian Eno), la plage titulaire "I/O", " Playing For Time ", " The Court " et " Panopticon ".