Le nouvel album de Kendrick Lamar sortira le 13 mai

L’enfant de Compton, banlieue pauvre de Los Angeles, est considéré comme l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps pour ses textes qui abordent le racisme, la violence et l’injustice sociale, et son style incorporant jazz et "spoken word".

Ses précédents albums avaient déjà été des succès et son dernier opus, "DAMN", sorti en 2017, lui a valu d’être consacré par un prix Pulitzer dans la catégorie musique, une première pour un artiste hip-hop et plus largement pour la musique populaire moderne.

Il a ensuite signé plusieurs des chansons de la bande originale du film Marvel "Black Panther".

Kendrick Lamar a déjà gagné 14 Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale américaine, dont le dernier cette année pour la meilleure performance de rap, sur un morceau avec son cousin Baby Keem ("family ties").

Récemment, il est apparu lors du concert réunissant notamment plusieurs légendes du rap californien pour la mi-temps du Super Bowl 2022, dont Snoop Dogg et Dr. Dre. Il est aussi à l’affiche du prochain festival de Glastonbury, en Angleterre.