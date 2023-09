Le nouvel album de Jennifer Lopez est en route

Voici le tracklist de ce 9e album à venir :

1. “This Is Me… Now”

2. “To Be Yours”

3. “Mad in Love”

4. “Can’t Get Enough”

5. “Rebound”

6. “.”

7. “Dear Ben, Pt. II”

8. “Hummingbird”

9. “Hearts and Flowers”

10. “Broken Like Me”

11. “This Time Around”

12. “Midnight Trip to Vegas”

13. “Greatest Love Story Never Told”

Pas encore de date de sortie annoncée mais gardez un œil autour du 25 novembre, date à laquelle elle avait sorti This Is Me… Then, 21 ans plus tôy.