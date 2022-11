Le nouvel album de Jennifer Lopez arrive et parlera… de Ben Affleck !

Annoncé sur son compte Instagram pile ce 25 novembre, soit le même jour 20 ans après la sortie de ce 3e album, Jennifer Lopez présente d’emblée ce nouvel album comme une "expérience musicale". Et à 53 ans, de l’expérience, elle en a acquis la bomba latina. À commencer par sa vie privée et à son idylle avec l’acteur Ben Affleck dont elle tombait amoureuse en 2002. Deux ans plus tard, ils se séparaient et se remariaient chacun de leur côté. Et si en 2002, son album This Is Me… Then était truffé de références à son amoureux, c’est à nouveau de son histoire personnelle qu’elle est repartie pour créer ce nouvel album. Il faut dire que la matière était là, et fameuse puisque 20 ans plus tard, les 2 tourtereaux se sont retrouvés et se sont remariés ! Le message de ce nouvel opus sera donc romantique à souhait : 13 titres pour nous clamer que l’amour existe, qu’il est fort, et – on l’espère cette fois -, éternel ! La vidéo de présentation est on ne plus explicite : JLo telle qu’elle apparaissait sur la pochette de son disque en 2002 puis une transformation pour la découvrir telle qu’elle est aujourd’hui sur la nouvelle pochette. Et des liens tous aussi clairs dans les chansons, comme "Dear Ben" à l’époque, et "Dear Ben pt. 2" sur ce 9e et nouveau disque qui sortira en 2023, sans plus de précision.