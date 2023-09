Le nouvel album de Heather Lynne Horton ''Get Me To A Nunnery''

Musicienne accomplie, revient donc avec, déjà, un troisième album intitulé "Get Me To A Nunnery" qui sonne un peu 90's, contient 10 titres, quelque part entre Joni Mitchell, Kate Bush et la regrettée Sinead O’Connor. Coproduit par son époux, "Get Me To A Nunnery" alterne entre folk éthérée, ballades et titres plus énergiques comme : "I Don’t Like Your Children". L’album sort ce 22 septembre aux USA, puis chez nous, probablement début novembre.

www.heatherhortonmusic.com