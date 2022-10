Le nouvel album de Charlie Winston va-t-il vous séduire ?

C’est en 2009 que l’on a découvert le britannique Charlie Winston avec son titre Like a hobo. Aujourd’hui, il est de retour avec un nouvel album que Bruno Tummers vous présente dans le 6-8.

En 2009, avec Like a hobo, Charlie Winston vend des albums un peu partout, on le voit sur de nombreuses scènes chez nous. Mais depuis, il n’a jamais réussi à reconcrétiser un second hit solo. Même s’il a eu un autre tube en Belgique, Dusty men en duo avec Saule il y a déjà 10 ans.

Les derniers albums de Charlie Winston n’ont pas beaucoup fonctionné et il n’a pas réussi depuis à produire un nouveau "hit radio".

Aujourd’hui, il est de retour avec un nouvel album, As I am, comme je suis. Un album dans lequel il se dévoile, il a d’ailleurs laissé tomber le chapeau pour la pochette de l’album.

Il a signé avec une nouvelle maison de disques, et le pilier de cette maison qui a réalisé cet album, c’est Vianney.

L’un des singles de l’album, Algorythm est super efficace mais les radios ne suivent pas, c’est assez mystérieux. Aujourd’hui, Charlie Winston a 44 ans et les radios préfèrent souvent diffuser des artistes plus jeunes. Par exemple le britannique Georges Ezra propose le même type de son que Winston, mais étant plus jeunes, les radios le privilégient.

Pour Bruno Tummers, l’album est très réussi, les voix sont bien mises en avant, il y a beaucoup d’instruments acoustiques, Charlie Winston est un très bon musicien. Aucune chanson ne ressemble à une autre, l’album est très varié, certains titres se terminent avec une envolée de chœurs et de cordes et qui sortent donc des formats radio.

Pour l’imposer, Charlie Winston va passer par la scène et notamment le 26 novembre à La Madeleine à Bruxelles.