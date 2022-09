Le nouvel album de Benjamin Biolay, "Saint-Clair" est n°1 des ventes

Benjamin Biolay revient en force avec son nouvel album, Saint-Clair. Un album qui depuis vendredi 16 septembre est numéro 1 des ventes.

En hommage au quartier Saint-Clair de la ville de Sète où il a grandi et où il a une maison aujourd’hui, Benjamin Biolay a choisi d’appeler son nouvel album par le nom de son quartier.

On se souvient de son dernier tube radio Comment est ta peine, un titre issu de son album précédent qui lui a permis d’élargir son public. Puisque Benjamin Biolay est plutôt un artiste qui plaît à un public très spécifique mais avec Comment est ta peine, il a su parler à un large public et remplir des salles de plus en plus grandes.

Pour son nouvel album, Benjamin Biolay est venu en studio à Bruxelles, pour enregistrer cet opus qui fonctionne vraiment comme un diptyque avec le précédent. On reste dans le même univers même si le nouvel album est un peu plus rock. En effet, il l’a enregistré avec toute son équipe de scène. Sur le premier extrait Rends l’amour, on sent vraiment qu’il a sorti les guitares.