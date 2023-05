Le nouvel album d’Ed Sheeran déjà couronné de succès

"Subtract" d’Ed Sheeran est devenu l’album qui s’est vendu le plus rapidement en 2023 au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il pourrait marquer un sixième numéro un consécutif pour l’artiste.

Selon l’Official Charts Company, "Subtract" a déjà récolté plus de "56.000 unités" dans les charts, soit plus que n’importe quel autre album sorti cette année. L’album Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. de Lana Del Rey détenait auparavant ce record avec 41.000 unités une semaine après sa sortie.

L’album, produit par Aaron Dessner de The National (Taylor Swift, Gracie Abrams), devrait également occuper la première place de l’Official Albums Chart. C’est la sixième fois également qu’il figurerait à cette position, après '+ ' en 2011, 'X' ('Multiply') en 2014, '÷' en 2017, 'No. 6 Collaborations Project' en 2019 et '= ' en 2021.