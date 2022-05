Le nouvel album d’Arcade Fire à remporter

Rendez-vous ce vendredi sur l’antenne de Classic 21 pour découvrir et remporter le sixième album d’Arcade Fire : WE.

Cela fait maintenant 5 ans que la formation indé canadienne n’avait plus sorti d’album, le dernier en date étant Everything Now. Après deux singles sortis ces dernières semaines (voir ci-dessous) l’album invite à de longues respirations et inspire la quiétude.

La réalisation de cet album avait débuté en 2019 pour Wim Butler et Régine Chassagne, mais la pandémie a prolongé son aboutissement.

Le dernier single d’Arcade Fire "Unconditional I (Lookout Kid)" se veut rassembleur et positif.

"Il n’y a rien de mielleux à évoquer l’amour inconditionnel dans un monde qui se déchire. NOUS (faisant référence au titre du futur album) avons besoin les uns des autres, dans toute notre imperfection" précise Arcade Fire sur Instagram.

"Lookout Kid" est un rappel, une berceuse pour la fin des temps, chanté à mon fils, mais aussi pour tout le monde… Faites confiance à votre cœur, à votre esprit, à votre corps, à votre âme. La noirceur va empirer avant de s’améliorer, mais elle s’améliore toujours, et personne n’est parfait" déclare Wim Butler.