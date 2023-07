Le nouveau visage du centre de Waterloo s'esquisse davantage

C’est la fin d'une longue incertitude: on sait désormais que l'Institut des Sacrés-coeurs déménagera à l'horizon 2028 et que le promoteur Immobel ( lié à l'établissement par une convention) renonce à construire 150 logements à cet endroit . La commune qui voyait cette densification d'un très mauvais oeil va racheter ces bâtiments scolaires pour 12 millions d'euros :

" C'est la première phase de la mise en place du master plan, c'est-à-dire de la rénovation du centre de Waterloo...La commune grâce à cela investit pour l'avenir, reprend la maîtrise par rapport au privé et va pouvoir redessiner le centre pour les années futures. Avoir un peu d'air, avoir une place communale..." commente Florence Reuter.

L’institut des Sacrés-cœurs quant à lui est fixé sur son sort : il s’implantera le long du chemin de fer et de la drève de garde, sur un terrain en zone d’activités économiques, à l'horizon 2028. Et la bourgmestre de devancer les préoccupations relatives à la circulation en soulignant que le trafic lié à l'école existe déjà, que la nouvelle implantation sera à côté de la gare, qu'il y aura le RER et qu'il faudra veiller à mettre en place une mobilité douce .