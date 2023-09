Le nouveau visage de Charleroi : "J’espère que ces travaux vont amener de nouvelles personnes dans la ville"

Ce week-end a lieu l’inauguration, en grande pompe, de la fin des travaux de la Ville Haute de Charleroi.

Un chantier pharaonique qui aura duré 2 ans et demi et coûté plus 40 millions d’euros, en partie financés par l’Europe dans le cadre du programme FEDER. Un nouveau campus, des places rénovées, des quartiers remis à neuf.

Les places emblématiques, la place Charles 2 où se trouve l’Hôtel de Ville et la place du Manège face au Palais des Beaux-Arts, ont bénéficié d’un lifting complet. Tout autour les boulevards et les rues ont été redessinés avec un espace considérable pour la circulation piétonne et la mobilité douce.

Mais que pensent les principaux intéressés de ces nouveaux aménagements ?

Cédric Dolores est restaurateur de père en fils : "Je pense que ces travaux étaient nécessaires. Beaucoup de commerces étaient fermés, d’autres sont en train d’ouvrir. J’espère que ces travaux vont apporter l’arrivée de nouveaux commerces."

Depuis quelques semaines, il constate un retour des touristes :"J’ai eu quelques Russes, des Néerlandophones mais aussi des Allemands qui venaient découvrir la ville. Il a des nouvelles personnes dans la ville, grâce aux travaux."