Le groupe est de retour avec un nouveau single intitulé "The Loneliest" ! Il fait suite à l’album Teatro d’ira : Vol. I sorti en 2021.

Il s’agit d’une chanson remplie d’émotions : “You’ll be the saddest part of me/ A part of me that’ll never be mine, it’s obvious/ Tonight is gonna be the loneliest,” chante Damiano David.

Découvrez la lyric video ci-dessous :