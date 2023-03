Le nouveau staff des Diables Rouges est connu : Tedesco moins entouré que Martinez

Le staff de Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables Rouges, est désormais connu. À une semaine de l’annonce de la première sélection de l’Italo-allemand, l’Union belge a dévoilé les professionnels qui entoureront les joueurs belges jusqu’à l’Euro 2024. Un staff plus compact qu’auparavant…

"Pour la première fois depuis le Covid, nous avons un calendrier classique avec cinq périodes internationales de deux matches chacune et il n’y aura pas de nouveau Championnat d’Europe avant l’année prochaine. Nous n’avons par conséquent pas besoin d’un staff général élargi (sportif, médical, logistique et encadrement général) et c’est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre de membres du staff total sans faire des concessions sur la qualité. Le nombre de personnes présentes dans le staff sportif est quant à lui quasiment le même qu’avant", a expliqué Jelle Schelstraete, directeur des opération du football, dans un communiqué.

Parmi les nouvelles têtes, un certain Umberto Tedesco, qui n’est autre que le frère de l’entraîneur principal. Il officiera comme "performance analyst". Par contre, pas de trace de Lieven Maesschalck, le "super-kiné" des Diables, dans la liste transmise par l’Union Belge de Football.