Le nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise : "La commune de Forest a demandé au club de soumettre une proposition financière"

La commune de Forest demande officiellement au club de l'Union Saint-Gilloise de lui soumettre une proposition. Une proposition financière pour acquérir le terrain où le club de football, actuel dauphin de Genk en Pro League, envisage de construire son nouveau stade. Le terrain est situé sur le site du Bempt, non loin de la déchetterie régionale.

Cette demande de proposition financière est une nouvelle étape dans le dossier. Elle a été confirmée par Pascal Smet (One.brussels/Vooruit), secrétaire d'Etat régional à l'Urbanisme suite à une question posée ce lundi en commission du Parlement bruxellois par la députée Les Engagés Céline Frémault.

A un moment, c'est important de savoir ce qui sera investi

Après plusieurs réunions récentes entre les autorités communales de Forest, de la Région bruxelloise, les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise, "la commune a demandé par écrit au club de football de mettre une proposition concrète sur la table", a indiqué Pascal Smet parlant de proposition financière, comme nous l'a confirmé plus tard son porte-parole.

"On peut continuer à discuter des conditions. Mais à un moment, c'est important de savoir ce qui sera investi", ajoute Pascal Smet. "Je voudrais tout de même rappeler que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un investisseur privé souhaite construire un stade sur ses propres fonds. L'investissement du public va être limité."

Important à souligner, selon le secrétaire d'Etat qui rappelle que le propriétaire du terrain demeure la commune. "Ce terrain sera-t-il vendu? S'agira-t-il d'un bail emphytéotique? Probablement, mais à discuter. Quelles seront les conditions financières? Maintenant, le club peut mettre une proposition sur la table" pour la soumettre à la commune et à la Région bruxelloise.

"La Région est aussi un acteur en matière de mobilité avec l'accessibilité (au futur stade) par les bus de la Stib, au niveau des voiries régionales, au niveau de la délivrance du permis d'urbanisme, du permis d'exploitation... Je peux comprendre le souci de la commune en matière de mobilité. Mais la problématique peut être résolue avec la confection d'un plan de mobilité." Le secrétaire d'Etat a d'ailleurs rappelé la proximité du ring de Bruxelles pour le futur stade.

Si les riverains ont exprimé récemment leur refus de voir un stade (dont la capacité serait comprise entre 15.000 et 20.000 places) s'élever au Bempt ("zone naturelle protégée, dernier poumon vert du sud de Bruxelles"), Pascal Smet rétorque qu'en matière de durabilité et de biodiversité, "j'ai compris que le club veut réaliser un stade qui répond à des critères de durabilité bien implanté, respectant la biodiversité dans le quartier. Des garanties sont données."

J'espère arriver à un accord

Prochaine étape, selon le membre du gouvernement bruxellois: "Le club va remettre une proposition sur laquelle la commune et la Région peuvent se prononcer et négocier et, j'espère, arriver à un accord." Pascal Smet insiste aussi: il refuse que le dossier traine et faisande. "J'espère que dans quelques semaines, on peut voir plus clair dans le dossier."

De son côté, la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo) nous confirme qu'un courrier du collège a bien été adressé jeudi aux dirigeants du club reprenant une demande de proposition financière ou de bail emphytéotique (avec canon et redevance annuelle). La demande de proposition est assortie de conditions en matière de mobilité, d'environnement ou encore en matière sociale pour les jeunes qui occupent les terrains existants du Bempt.

Dans le courrier, on peut lire: "Vu l'impact d'un tel projet, il est évidemment impossible pour des autorités publiques responsables de se prononcer sans avoir de garanties, réponses aux questions posées et évidemment une offre financière." La commune indique par ailleurs que "cette décision engage Forest sur le long terme et les répercussions d'un tel projet dépassent de loin les frontières communales et le temps d'un mandat démocratiques".

Rappelons que suite aux derniers résultats sportifs de l'Union Saint-Gilloise (montée en D1, qualification dès la saison suivante en Europa League, qualification pour les huitièmes de finale), les propriétaires britanniques se sentent à l'étroit dans leurs installations actuelles du stade Marien, au parc Duden. Selon une étude de l'agence régionale Perspetive.brussels, la construction d'une nouvelle enceinte au Bempt semble la plus appropriée.