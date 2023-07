Le nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise est "un dossier prioritaire" pour la nouvelle secrétaire d'Etat Ans Persoons

"Pour moi, cela reste un dossier prioritaire !" Ans Persoons (Vooruit), la nouvelle secrétaire d'Etat en charge de l’Urbanisme va-t-elle débloquer l’épineux dossier de construction d’un nouveau stade pour le club de football de l’Union Saint-Gilloise sur le site du Bempt, à Forest ? En tout cas, ce mardi, en commission du Parlement bruxellois, celle-ci a tenu à rassurer : "Les discussions continuent. Elles se sont intensifiées récemment."

La date du 21 juillet

Des propos qui viennent quelque peu apaiser le climat de défiance entre les dirigeants du club d’un côté et les autorités communales de Forest de l’autre. Début juillet, le collège fustigeait une prise de position de Philippe Bormans, le CEO de l’Union Saint-Gilloise. Ce dernier avait réclamé une réponse à propos du projet de construction d’un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest pour le 21 juillet. En réponse, la commune a accusé le club de "mauvaise volonté pour trouver une solution".

Cette date butoir du 21 juillet est également inscrite à l’agenda d’Ans Persoons. "C’est notre volonté de conclure une sorte de 'memory of understanding' avec les principaux éléments d’accord. Nous y sommes presque. Il se peut que nous mettions ce texte à l’agenda du conseil des ministres de ce jeudi, à titre d’information. Mais le collège (NDLR : des bourgmestre et échevins) de Forest aimerait bien que ce texte passe d’abord pour accord au conseil communal. Mais il n’y a plus de conseil communal. Pour donner à ce texte une position plus officielle, il faut attendre la fin de l’été. Mais les discussions continuent, se passent bien. Nous espérons bientôt conclure ce 'memory of understanding'."

Aucun autre site n’a été identifié

Ans Persoons souhaite aboutir dans ce dossier et ajoute avoir déjà rencontré, depuis sa prise de fonction, le CEO du club et la bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine (Ecolo). "Le club a déjà réalisé une première étude de mobilité. Il va lancer une nouvelle étude plus approfondie. Il sera accompagné par les institutions régionales et communales compétentes."

Pour rappel, la Région bruxelloise a mis sur pied une task force baptisée "Royale Union Saint-Gilloise". L’ancien secrétaire d'Etat Pascal Smet (Vooruit) avait décidé de jouer le rôle de facilitateur dans ce dossier pour lequel un site, celui du Bempt, parmi trois options, avait été identifié par le club et l’agence régionale perspective.brussels en vue d’accueillir un stade d’une capacité comprise entre 15.000 et 20.000 sièges. Ce site, plus isolé que celui du stade actuel Joseph Mariën (qui ne répond pas aux normes UEFA) accueille actuellement des dépôts communaux (service des Plantations) pour lesquels la commune, propriétaire du terrain, souhaite trouver des solutions ainsi qu’un accord autour du prix de vente. Actuellement, le terrain est évalué à 3,2 millions. Pas assez pour Forest.

"L’analyse urbaine a été présentée le 25 janvier 2023 par Persective. brussels aux représentants des différentes administrations, aux bourgmestres de Forest et de Saint-Gilles, au club et d’autres", rappelle également Ans Persoons. "Si l’idée d’étudier d’autres sites a déjà été formulée, il s’avère qu’aucun autre site n’a été identifié dans la proximité actuelle du club. Pour rappel, l’emplacement doit répondre à plusieurs impératifs dont celui de répondre au fort ancrage du club qui compte une grande majorité de ses supporters dans les communes de Forest et Saint-Gilles. Il doit également répondre aux prescriptions du Plan régional d’affection du sol et offrir des solutions de mobilité suffisantes."

Le gouvernement bruxellois l’a confirmé : le site du Bempt est la piste la plus réaliste "à moyen terme" pour rélocaliser le club de l’Union Saint-Gilloise. Reste à trouver un accord entre commune et club, sous l’égide de la Région, au travers de cette task force réunissant bourgmestres concernés, membres du gouvernement, représentants des administrations et organismes régionaux (Urban. brussels, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Propreté, Bruxelles Environnement…), zone de police… "Une première réunion de cette task force a eu lieu le 12 juin dernier", a confirmé Ans Persoons, avant des réunions plus techniques autour d’un déménagement du dépôt communal.

Eviter le pourrissement

Pour les députés régionaux qui ont interpellé la secrétaire d'Etat ce mardi en commission Développement territorial, il est urgent d’avancer sur ce dossier compte-tenu des performances sportives du club depuis son retour dans l’élite voici deux saisons. Pour Christophe de Beukelaer (Les Engagés), "on ne peut pas continuer des semaines et des mois" sans solution. "Ce n’est pas bon pour le club et sa crédibilité."

Pour Marc Lowenstein (DéFI), qui a rappelé que c’est le club qui se propose de financer la construction de son nouveau stade, le site du Bempt est la piste la plus crédible. "Si le collège de Forest valide ce 'memory of understanding' avant l’été, ce serait un beau signal."

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) demande aux autorités concernées d’éviter "le pourrissement". Pour lui, l’alternative d’une mutualisation des infrastructures footballistiques avec par exemple le Sporting d’Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise qui jouerait au Parc Astrid (Lotto Park) n’est pas envisageable. "Oui pour quelques matches" à l’image des rencontres européennes disputées la saison dernière par l’USG à Anderlecht, "mais pas une saison entière".

Isabelle Pauthier, pour Ecolo, le même parti que celui de la bourgmestre de Forest, rappelle que "la commune veut un interlocuteur de confiance" qui ne caricature pas ses positions.