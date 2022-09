Le nouveau spectacle d’Elie Semoun : "Elie et ses monstres"

Saviez-vous que Google suggère la question "Pourquoi dit-on Merki" ? ! C’est suivi d’un petit article qui explique l’origine du mot : on le doit bien sûr à Mikeline, héroïne éternelle inventée par Elie Semoun ! Elie Semoun est rigolo depuis sa plus tendre adolescence. Après avoir joué dans des pubs, des séries, et des duos comiques plus ou moins sulfureux, il a été de tous les bons coups, au ciné ou sur les planches – qu’il retrouve avec son spectacle "Elie Semoun et ses monstres". Une soirée de pur délassement vous attend ces 7, 8, et 9 octobre. Merki qui ? !