Le nouveau smartphone de Google boosté à l’intelligence artificielle disponible en Belgique

Les téléphones Pixel vont ainsi tester des fonctionnalités de Bard, le chatbot d’IA générative de Google, équivalent du ChatGPT d’OpenAI.

À terme, cet assistant mobile doit fournir de l’aide en temps réel, par exemple en choisissant le meilleur chemin pour une randonnée, en résumant des courriels ou en organisant une fête d’anniversaire.

"C’est un pas de plus vers notre vision de concevoir l’assistant personnel le plus utile au monde", a déclaré Monika Gupta, une vice-présidente de Google. "Il allie l’aide personnalisée avec des capacités de raisonnement et de génération (de contenus)", a-t-elle détaillé. "Il peut entendre, il peut parler, il peut voir et il peut même effectuer des tâches qui vous aident directement sur l’appareil que vous avez toujours sur vous".

Le groupe californien a aussi prévu d’équiper le Pixel 8 Pro d’un capteur pour mesurer la température corporelle, en attente d’approbation des autorités américaines.