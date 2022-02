Le nouveau site web de la commune de Braine-l’Alleud devrait faire des petits partout en Wallonie

Pour simplifier au maximum la démarche du citoyen, le site s’inspire de plusieurs modèles : le géant du commerce en ligne pour le suivi en temps réel de la prise en charge des dossiers, le contrôle technique pour la prise de rendez-vous en ligne et certains commerces pour l’évaluation de l’affluence. Le personnel communal en tire aussi de nombreux avantages : les démarches d’encodage sont simplifiées et ne doivent être faites qu’une fois pour toutes une série de pages, et c’en est fini des téléphones qui sonnent parfois dans le vide quand les agents sont trop occupés. "La demande ne doit plus passer par un secrétariat qui dispatche au service compétent. L’agent reçoit directement la demande et la traite lui-même, en back-office, ce qui veut dire qu’il n’a plus la pression de la première ligne", précise l’échevin.