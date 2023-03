Le groupe a annoncé une tournée M72 avec 46 shows dans 22 villes du monde entier en 2023 et 2024.

A propos de la tournée, Lars Ulrich expliquait : "On vient d’annoncer une tournée mondiale de deux ans. Toutes les dates pour 2023 et 2024 sont établies. On viendra dans une ville près de chez vous et on jouera deux soirées dans chacune d’entre elles. Ça sera par contre 2 shows bien distincts. Donc si vous achetez vos places pour les 2 concerts, vous serez certains que cela ne se répétera pas, ça sera deux concerts totalement différents les uns des autres."