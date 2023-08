Le nouveau single de Guns N' Roses sort officiellement

Après une fuite sur les juke-boxes des bars ce week-end, les Guns ont officiellement sorti le nouveau single "Perhaps" via les stations de rock Audacy ce 17 août.

Selon un communiqué de presse d’Audacy, la chanson a été "écrite et enregistrée par Axl Rose, Slash et Duff McKagan cette année", et marque leur "première nouvelle composition collective et leur premier enregistrement ensemble en 30 ans depuis The Spaghetti Incident en 1993…".

Bien que Slash et Duff aient joué un rôle plus important dans l’écriture de la version officielle de "Perhaps" que les singles "Hard Skool" et "ABSUЯD" (qui ont tous deux été retravaillés à partir de démos datant de plusieurs années), "Perhaps" n’est pas une chanson entièrement nouvelle.

Une version démo de "Perhaps" circule depuis plusieurs années, et le groupe l’a jouée lors d’un soundcheck avant un concert en Israël en juin de cette année. Il y a également un débat sur la question de savoir si Robin Finck ou Brian May de Queen a joué de la guitare sur une démo originale de "Perhaps" datant de l’époque de l’album Chinese Democracy.

Quoi qu’il en soit, toute "nouvelle" musique de Guns N' Roses est un plaisir pour les fans, surtout lorsque les membres principaux Axl, Duff et Slash sont impliqués. Le groupe présentera peut-être la chanson pour la première fois sur scène lors de sa tournée nord-américaine 2023, qui se déroule jusqu’à la mi-octobre.