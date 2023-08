Le nouveau single de Guns n' Roses dévoilé ce vendredi

Comme "Hard Skool", le single de 2021, "Perhaps" a été écrit et enregistré à l’origine pendant les sessions de Chinese Democracy, et une version démo approximative de la chanson avait déjà été diffusée sur YouTube.

Le mois dernier, Tom Mayhue, le directeur de production de longue date de Guns N' Roses, a confirmé qu’un nouveau single du groupe serait bientôt disponible.

Mayhue a parlé des projets futurs du groupe lors d’un entretien avec les médias avant le concert du 13 juillet à Paris, en France : "Je sais que le groupe va commencer à travailler sur de la nouvelle musique. Ils ont déjà enregistré un certain nombre de morceaux. Il y aura donc du nouveau pour les Guns très bientôt. En fait, je pense qu’ils essaient de sortir un single d’un jour à l’autre, donc vous pourriez entendre quelque chose très, très bientôt."

En ce qui concerne le son des nouveaux morceaux, Mayhue a déclaré : "C’est super. C’est beaucoup plus orienté 'Appetite [For Destruction]'. Ils avaient beaucoup de chansons. Lorsque le groupe a enregistré "Appetite For Destruction", je pense qu’il y en avait 29. Il y a donc un tas d’autres morceaux qui sont restés et qui n’ont pas été enregistrés sur le premier album. Je crois qu’il n’y a que 11 chansons sur le premier album".