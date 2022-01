Le nouveau Scorpions en images !

La pochette du single est signée par Klaus Voormann.

C’est à Hanovre en Allemagne que le groupe a travaillé pendant la pandémie sur ce nouveau projet et il explique dans un communiqué avoir hâte de remonter sur scène et de le présenter au public. Une tournée mondiale est en effet prévue à la suite de cette sortie.

Klaus Meine précise que le groupe est revenu à ce qu’il faisait au début : "L’album a été écrit et enregistré avec l’ADN de Scorpions, avec des compositions signées Schenker/Meine. On a enregistré en studio avec tout le groupe, comme en live, et comme on le faisait dans les 80’s."

Rock Believer tracklisting :

01. Gas In The Tank

02. Roots In My Boots

03. Knock 'Em Dead

04. Rock Believer

05. Shining Of Your Soul

06. Seventh Sun

07. Hot And Cold

08. When I Lay My Bones To Rest

09. Peacemaker

10. Call Of The Wild

11. When You Know (Where You Come From)

12. Shoot For Your Heart

13. When Tomorrow Comes

14. Unleash The Beast

15. Crossing Borders