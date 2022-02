Le nouveau roman de l’auteur islandais Jon Kalman Stefansson : "Ton absence n’est que ténèbres"

Jon Kalman Stefansson est un poète et un auteur islandais. Son dernier roman " Ton absence n’est que ténèbres " (Ed. Grasset) est un récit intense avec beaucoup de rebondissements.

Un homme se réveille dans une petite église à l’ouest de l’Islande. Il ne reconnaît rien et ne sait plus qui il est. En sortant de l’église, il rencontre une dame dans un cimetière qui semble le reconnaître et lui propose de l’emmener chez sa sœur, propriétaire d’un hôtel dans les environs. Arrivé sur place, l’homme prend conscience que tout le monde semble le reconnaître. N’ayant aucun souvenir de rien ni de personne, il réalise qu’il souffre d’amnésie. Petit à petit, les personnages tentent de l’aider à récupérer la mémoire grâce à des récits qui s’entrecroisent et qui le plonge dans une histoire familiale…

A travers son récit, l’auteur transmet aux lecteurs la passion qu’il éprouve pour son pays. Il a écouté avec beaucoup d’attention les témoignages d’habitants islandais comme des marins, des pêcheurs ou encore des laboureurs et ça se ressent tout au long de la lecture. Symbolisme de la puissance des terres islandaises, ce roman est un croisement d’histoires intenses. Une des majeures qualités de l’auteur est d’ailleurs la précision des caractères de ses personnages. Il nous plonge dans leurs émotions, souvent profondes et nées d’un certain isolement.

