Le nouveau roman d’Haruki Murakami annoncé pour 2025 en France

Le célèbre auteur japonais de "Kafka sur le rivage", "1Q84" ou encore "Chronique de l’oiseau à ressort" a profité de l’isolement de la pandémie pour écrire son dernier manuscrit. Après six ans d’absence, l’écrivain souvent cité pour le prix Nobel de la littérature mais jamais récompensé fait son grand retour. Le contenu de son œuvre reste encore un mystère et il faudra se montrer patient puisque sa sortie du pays de soleil levant n’est pas prévue avant 2025.

Au japon l’œuvre semble susciter un vif intérêt dès sa sortie le 13 avril dernier. Selon l’AFP : " Des dizaines d’amoureux du célèbre écrivain japonais Haruki Murakami ont fait la queue dans la nuit de mercredi à jeudi devant une librairie de Tokyo dans le quartier de Shinjuku pour obtenir un exemplaire ".

Sur plus de quarante ans de carrière, Murakami est parvenu à réveiller les émotions les plus enfouies de ses lecteurs et à se former un public passionné grâce à son univers littéraire oscillant du fantastique au réaliste en passant par l’absurde.