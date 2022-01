Le nouveau roman d’Eric Vuillard : l’Indochine, cette guerre que l’on veut oublier

Au fil des ouvrages, l’écrivain Eric Vuillard est passé maître dans l’art de mêler histoire, littérature et politique. Si dans son livre " L’ordre du jour " (prix Goncourt 2017), il évoquait les débuts du pouvoir nazi à travers l’épisode de l’Anschluss, son nouvel ouvrage, " Une sortie honorable ", aborde un angle mort de l’histoire française contemporaine : la guerre d’Indochine.

La guerre du Vietnam et la débâcle américaine ont laissé des marques indélébiles dans notre culture. En revanche, la guerre d’Indochine, qui a eu lieu quelques années plus tôt, est bien souvent reléguée dans les caves de l’Histoire, et notamment dans la mémoire nationale française. Cette situation peut s’expliquer : " Cette guerre a été une défaite absolument cuisante pour la France, explique Eric Vuillard.

C’est la seule défaite militaire de l’histoire coloniale. En France, on cherche donc à l’oublier.

Plongeant le lecteur au cœur des années 50, Eric Vuillard nous raconte donc la chute de la France en Indochine en mettant en lumière le cadre politique et financier qui l’a soutenue. Avec méticulosité et férocité, il décrit la logique portée par la classe dirigeante française, pointe les erreurs et les aveuglements des politiciens, de l’Armée, ou encore de la Banque.