Le nouveau roi du chrono Tobias Foss "vit un rêve" et aurait "signé pour un Top 10"

Le Norvégien Tobias Foss a créé la sensation en devenant champion du monde du contre-la-montre après avoir dominé tous les favoris dimanche aux Mondiaux de cyclisme sur route à Wollongong, en Australie.

"Je vis un rêve. J'aurais signé pour un Top 10. Alors devenir champion du monde... je ne réalise pas, c'est incroyable", a commenté Tobias Foss, qui s'est donné des claques sur la joue pour essayer de réaliser ce qui lui arrivait.

Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2019, succédant à Tadej Pogacar au palmarès, le jeune et discret Norvégien n'a pas beaucoup fait parler de lui depuis, hormis par une neuvième place au Giro en 2021.

Mais dimanche il a réalisé "la course parfaite" pour laisser tout le monde derrière lui. Que ce soit Stefan Küng, en tête lors des deux temps intermédiaires et qui a longtemps cru remporter sa première médaille d'or aux Mondiaux sur route. Ou les deux grands favoris, Remco Evenepoel (3e) et Filippo Ganna (7e)