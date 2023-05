Le nouveau quartier Enée à Gembloux ouvre officiellement ses portes au public

On y retrouve 9500m² dédiés aux petites et moyennes entreprises et aux bureaux. Des emplacements qui connaissent un franc succès. Seulement deux cellules sont encore disponibles. Sept grandes enseignes commerciales notamment d’ameublement et de décorations pour la maison sont également présentes. Par contre, aucun commerce de prêt à porter n’est prévu. La ville de Gembloux a signé une convention avec le gestionnaire du complexe portant sur la non-concurrence entre les commerces du centre-ville et ceux du nouveau quartier Enée. "L’idée est que les commerces de prêt à porter on leur place au centre-ville. Par contre, des commerces d’ameublement ne pourraient s’installer en centre-ville. Ils ont objectivement leur place ici" détaille le bourgmestre, Benoît Dispa. "On a ici un nouveau quartier qui doit jouer un rôle de moteur économique avec une création de 400 emplois, et puis aussi une offre de divertissement qui faisait défaut à Gembloux".

Le projet prévoit également l’installation d’une plaine de jeux intérieure avec trampolines, bowling, karting virtuel, laser game, foot indoor. Mais ces activités n’ouvriront qu’après les grandes vacances. Ce nouveau Quartier Enée est un projet de la société d’investissement Mitiska. "Ce qui nous a séduits ici c’est que Gembloux est une ville à forte croissance démographique et qu’il manquait certaines enseignes notamment dans le domaine de l’équipement à la maison" précise Thomas Bram, responsable investissements.