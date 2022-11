Le nouveau Plan régional de gestion de l’eau est soumis à enquête publique jusqu’au 30 avril 2023

C’est une obligation européenne ! Tous les 6 ans, les États membres (ou les instances régionales compétentes) doivent élaborer et adopter un plan de gestion de l’eau. Pour la troisième fois, la région bruxelloise s’est donc attelée à la tâche. Son plan vise à renforcer les mesures de protection des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées. Il est actuellement et jusqu’au 30 avril prochain soumis à l’enquête publique. Son adoption définitive ne devrait pas avoir lieu avant juin 2023.