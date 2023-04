Le nouveau patron de Mithra, société pharmaceutique lancée par le liégeois François Fornieri, est canadien

Mithra, société liégeoise qui a fait fortune dans le domaine de la santé féminine, a un nouveau patron et ce dernier est canadien. Il s’appelle David H Solomon, connaît le secteur pharmaceutique et affiche une expérience de 30 ans dans le secteur de la santé.



Le communiqué de presse dithyrambique de Mithra présente son nouveau directeur comme le docteur Solomon. Juste avant, il dirigeait Pharnext Therapeutics, société pharmaceutique française qu’il quitte en novembre dernier. Précédemment, le docteur Solomon a dirigé Silence Therapeutics plc, Akari Therapeutics et Zealand Pharma, sociétés cotées au NASDAQ, c’est-à-dire le deuxième plus important marché d’actions des Etats-Unis.