Le nouveau Pass touristique wallon est arrivé ! Voici comment l’obtenir et à quoi il va servir

Le Pass touristique wallon avait connu un franc succès l’an dernier. Distribués en quantité limitée, les 60.000 exemplaires de ce Pass étaient partis très rapidement. Il s’agissait à l’époque d’un chèque de 80 euros à dépenser dans les attractions touristiques wallonnes. L’objectif était de soutenir le tourisme wallon touché par la crise du Covid.

Pour l’été 2022, le Pass touristique wallon fait peau neuve. Il ne s’agit plus d’un chèque distribué aux plus rapide. Dès ce 1er juillet 2022, le nouveau Pass sera disponible pour tous et permettra d’obtenir des réductions et des avantages dans les entreprises actives dans le tourisme en Région wallonne. Ce Pass fonctionnera comme un programme de fidélisation et sera amené à évoluer dans le futur.