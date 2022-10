Le nouveau partenaire logistique est prêt pour la gestion des vaccins contre le covid

Dirk Ramaekers ne s'attend à aucun problème lors de la transition de Medista à Movianto. Le contrat avec la première entreprise court officiellement jusqu'en février de l'année prochaine. "Nous avons maintenant un dialogue direct avec Medista et nous avons toujours reçu un bon service", pointe encore le président du SPF Santé publique. "Mais lorsque vous constatez qu'un appel d'offres est dépassé, vous devez procéder à un nouvel appel d'offres. Nous travaillons avec des fonds publics. Le plan de transition est en cours de finalisation et, dans les jours et semaines à venir, le transport de l'ancien partenaire vers le nouveau sera effectué."

"Le seul objectif est de faire en sorte que la campagne (vaccinale) de rappel se déroule bien", a insisté Dirk Ramaekers. "L'accent est mis sur le Covid et les antiviraux, mais il y a d'autres éléments dans le stock stratégique. La Défense a aussi son stock stratégique", a-t-il rappelé. "Cela est important, surtout maintenant avec la situation de guerre en Europe de l'Est, s'il devait se passer quelque chose dans le contexte d'une guerre biologique ou chimique, ou d'incidents nucléaires en Ukraine qui pourraient également avoir des conséquences ici."

Vaccins détruits

Le responsable de l'administration fédérale a, par ailleurs, confirmé qu'une partie des vaccins corona devra être détruite. "Comme les autres pays européens, nous avons remarqué depuis le printemps que les pays en développement ne sont plus intéressés par les vaccins via le mécanisme Covax. Or, en Europe, nous avons acheté pas mal de vaccins car nous ne savions pas à l'avance quels seraient les meilleurs d'entre eux. Dans les mois à venir ainsi que l'année prochaine, nous devrons donc détruire une partie de nos stocks existants."

Movianto s'est révélé être un partenaire fiable lors des campagnes de vaccination aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, a relevé, de son côté, Hannes Dubois, directeur commercial de Movianto Belgique. "Nous sommes présents dans 11 pays avec des entrepôts et des centres de distribution, avec 3.800 collaborateurs. Nous fournissons depuis longtemps des services à diverses entreprises pharmaceutiques et offrons également des services en dehors des heures de bureau. Nous ne sommes jamais fermés", s'est-il vanté.

D'après lui, les congélateurs déjà disponibles et ceux à venir répondent amplement à la demande. L'entreprise se dit cependant flexible en cas d'augmentation de la demande en la matière.

Depuis le début de la campagne corona, Movianto est responsable de la distribution des vaccins Covid aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.