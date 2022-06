Le nouveau Ozzy Osbourne arrive demain !

Sharon Osbourne, son épouse et manager, expliquait précédemment que cet album arriverait l’automne prochain.

Voilà qui apportera un peu de lumière dans le quotidien compliqué d’Ozzy Osbourne. De nombreux soucis de santé lui ont empoisonné la vie depuis plusieurs années maintenant. Il est d’ailleurs à nouveau en convalescence. La semaine dernière, Sharon Osbourne, l’épouse d’Ozzy, avait annoncé accompagner ce dernier à Los Angeles pour qu’il subisse une "opération majeure".

Et sur Twitter, elle a écrit ce 14 juin : "Notre famille vous remercie pour toute la gratitude et l’amour dont vous avait fait preuve pour soutenir Ozzy lors de cette opération ! Ozzy va bien et se remet ! Votre amour est très important pour lui."

Bien qu’on ne sait pas de quoi Ozzy Osbourne souffrait, on avait appris récemment qu’il devait se faire opérer au niveau de la nuque, car il ne "pouvait marcher correctement ces derniers jours". "Je suis un entraînement physique tous les matins", avait-il expliqué. "Je vais un peu mieux, mais pas assez pour reprendre la route."