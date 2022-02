Le nouveau mal du siècle : le technostress

L’impréparation et le changement régulier causés par l’apparition des nouvelles technologies peuvent induire énormément de stress. On vous prépare à un programme et puis deux ans après, on change. La complexité est à double tranchant : les outils informatiques sont créés pour simplifier la tâche des utilisateurs mais on en rajoute de plus en plus. Avant on devait simplement répondre aux mails. Maintenant, il y a Whastapp, Messenger, Instagram, etc.

À cause de ces technologies, la surcharge est devenue la règle. En nous déchargeant de petites tâches répétitives, on nous a donné d’autres tâches à faire. On nous demande d’être de plus en plus multitâches, alors que les êtres humains ne le sont pas par nature. Certaines personnes ont simplement la capacité de passer plus vite d’une tâche à l’autre.