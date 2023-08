Le nouveau maillot de l’Olympique de Marseille fuite… Sur Rocket League

Du 24 août au 5 septembre, Puma et Rocket League s’associent pour offrir la possibilité aux joueurs de revêtir les couleurs de leur club préféré, pour peu que la marque au félin en soit l’équipementier.

Pour être plus précis, les joueurs ont l’occasion de se procurer, via la boutique du jeu, des stickers (l’équivalent d’une peinture pour leur voiture) aux couleurs de l’AC Milan, de Manchester City, du Borussia Dortmund et de l’Olympique de Marseille. Si le pack vous intéresse, Gamewave en décrit le contenu dans un article dédié.