Le Nouveau jouet un film de James Huth avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil, remake du film à succès datant de 1976 « Le jouet » de Francis Veber avec Pierre Richard et Michel Bouquet

Actualisé et en phase avec son époque, Le Nouveau jouet fait donc se rencontrer deux mondes : celui des banlieues grouillantes de vie et des fins de mois difficiles, et celui plus compassé, froid et un peu hors sol des ultras riches, par l’entremise d’Alexandre, un " gosse de riche " absolument insupportable, car malheureux comme les pierres.

C’est dans ce cadre et en jouant un maximum sur les oppositions (lieux, physiques, personnalités, personnages…) que James Huth s’attache à nous raconter une histoire de relation filiale. Car si en apparence Sami est l’exact contraire de Philippe Etienne, ils ont en commun d’entretenir un rapport difficile avec la paternité. Leur aiguillon (pour le meilleur !) : Alexandre, celui qui fera malgré lui bouger les lignes.

Face à un Jamel Debbouze débordant d’énergie et toujours aussi doué pour la comédie, dans des situations et des dialogues comme écrits sur mesure pour lui, on trouve un Daniel Auteuil impeccable dans la peau du très rigide Philippe Etienne, le jeune Simon Faliu parfait de naturel dans le rôle d’Alexandre et Alice Belaïdi très juste en femme insoumise dans le rôle d’Alice.

Le Nouveau jouet a été adoubé par Francis Veber, lui-même… une raison supplémentaire pour aller voir cet excellent film !