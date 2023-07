Le nouveau Guns N' Roses est imminent et aura un son comme à l’époque d'"Appetite for Destruction"

Tom Mayhue, producteur de longue date de Guns N' Roses, a confirmé qu’un nouveau single du groupe devrait sortir "d’un jour à l’autre".

Mayhue a parlé des plans du groupe avant le concert du groupe à Paris (13 juillet), et a déclaré qu’Axl Rose et ses acolytes avaient déjà fini d’enregistrer du nouveau matériel.

Il a également indiqué que le groupe entrerait en studio pour écrire de nouveaux morceaux plus tard dans l’année, probablement à la mi-octobre, une fois qu’ils auront terminé les derniers concerts de leur tournée mondiale.

"Je sais que le groupe va commencer à travailler sur de la nouvelle musique. Ils ont déjà enregistré un certain nombre de morceaux. Il y aura donc du nouveau pour Guns N' Roses très bientôt", a-t-il déclaré (via Blabbermouth).

"En fait, je pense qu’ils vont sortir un single d’un jour à l’autre, donc vous risquez d’entendre quelque chose très, très bientôt".

Mayhue a également donné un aperçu de l’aspect sonore potentiel des titres à venir, et a laissé sous-entendre qu’il serait proche de celui de leur album Appetite For Destruction, sorti en 1987.

"Ça sonne bien. C’est beaucoup plus orienté "Appetite"", a-t-il expliqué. "Ils avaient beaucoup de chansons. Lorsque le groupe a enregistré "Appetite For Destruction", je pense qu’il y avait 29 titres en tout. Il y a donc un tas d’autres morceaux qui sont restés et qui n’ont pas été enregistrés sur le premier disque. Je crois qu’il n’y a que 11 chansons sur le premier album".