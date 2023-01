Le nouveau guide de la construction en Province de Luxembourg est sorti

Un secteur de la construction qui se porte plutôt bien, particulièrement tout ce qui est rénovation avec comme objectif de réaliser des économies d'énergie. Mais la construction manque toujours cruellement de main d'oeuvre. C'est pourquoi, à côté des actions habituelles, cinq journées sont organisées pour couvrir l'ensemble de la Province de Luxembourget la première ce vendredi , jour d'ouverture de Batimoi. La matinée avec les écoles et l'après-midi avec les demandeurs d'emploi. Au menu notamment visite de chantier et rencontre avec un entrepreneur. Pour les demandeurs d'emploi, cela se terminera par un jobday et une rencontre avec des entreprises qui cherchent du personnel. Pour tout renseignement sur ces journées et pour commander gratuitement le guide de la construction en Province de Luxembourg, appelez le 061/270770