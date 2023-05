Il s’agit d’un extrait du troisième album, Starcatcher, qui sortira le 21 juillet via Lava/Republic Records et qui fait suite à The Battle At Garden’s Gate, sorti en 2021.

" Sacred The Thread " est une ode à la passion pour la mode par le frontman Josh Kiszka, en particulier son goût pour les combinaisons glamour.

Dans un communiqué de presse officiel, le chanteur explique : "J’aime à penser que la première impression que les gens ont de Greta Van Fleet en concert est "Wow, ces gars-là aiment vraiment s’habiller, cette chanson est particulièrement importante pour moi parce qu’elle parle de mes combinaisons".