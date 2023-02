Le nouveau DT Vercauteren motivé par le challenge Diables rouges : "Je serai également présent dans le vestiaire"

Le Petit Prince du Parc Astrid a ensuite fourni plus de précisions sur sa fonction, qui sera dans un premier temps de soutien au nouveau sélectionneur.

"Je vais essayer de le mettre dans les meilleures circonstances possibles pour faire son boulot, l’aider, le supporter, avoir des discussions ou des confrontations avec lui si nécessaire. Je suis là aussi pour m’occuper de l’encadrement. Cela va du staff technique au staff médical en passant par plein d’autres aspects", explique Vercauteren, qui aura aussi un rôle de supervision des autres équipes de la fédération.

"Après on va développer des choses autour des Red Flames, des U21 et des équipes de jeunes. Ce n’est pas facile d’en parler maintenant. Il faut d’abord faire l’inventaire et voir ce qui est déjà en place. On verra ensuite ce qu’on peut amener."

"Je serai aussi sur le terrain, dans le vestiaire aussi", précise-t-il également. "Si je veux sentir, si je veux connaître, si je veux savoir ce qui se passe dans l’équipe, je dois être partout. Cela ne veut pas dire que je dois avoir 'une voix' sur le terrain, que je dois manifester certaines choses", a encore détaillé l’ancien Diable rouge.

Consulté pour le choix de Tedesco, Vercauteren a paru séduit par les qualités du coach allemand. "On avait émis un certain profil avec la task force. Il a fait bonne impression dès la première fois, il a touché les bonnes cordes sensibles. Il a dit des choses qui correspondaient à celles que j’attendais personnellement. Il correspondait au niveau humain et sportif à pas mal d’éléments importants que nous avions pointés."