Le nouveau Directeur Sportif du Standard Fergal Harkin en quête de coach : entre poupées russes et logique de réseaux...

Fergal Harkin est un ancien (et modeste) joueur de Leicester et de Bohemians Dublin. Ironie du sort, et premier clin d’œil avec le foot belge, son CV renseigne deux matches de Coupe Intertoto disputés en juin 2005… face à La Gantoise. Le garçon était monté deux fois au jeu comme équipier de l’ex-gauche buffalo Dominic Foley, avec à l’arrivée une victoire et une défaite (1-0 à Dublin, 3-1 au Stade Otten). Les Gantois de l’époque Nordin Jbari, Fred Herpoel, Mbark Boussoufa, Nicolas Lombaerts et Wouter Vrancken, ne s’en souviennent sûrement pas...

Reconverti après sa carrière dans le marketing (6 ans chez Nike), licencié universitaire en Education Physique et titulaire d’un Master en Commerce, Harkin a ensuite rempli son carnet d’adresses en gérant durant 13 ans le réseau des clubs du (Manchester) City Football Group. Une galaxie de 9 satellites de la maison-mère citizen, tissée en France (Troyes), Uruguay (Montevideo), Chine (Sichuan), Australie (Melbourne), Espagne (Gérone… avec le frère de Pep Guardiola en co-actionnaire), Inde (Mumbai), au Japon (Yokohama) et… en Belgique (Lommel).

Les pinèdes campinoises, Harkin connait donc bien : 20 des 30 joueurs du noyau limbourgeois cette saison faisaient des allées-venues dans le grand tube du groupe.