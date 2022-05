Le nouveau directeur général du Port de Bruxelles sera l’Open VLD Gert Van der Eeken

Sur les six candidatures réceptionnées, le gouvernement bruxellois a tranché : c’est Gert Van der Eeken qui est désigné pour occuper le poste vacant de directeur général du Port de Bruxelles. La désignation remonte à fin avril et a été publiée ce vendredi au Moniteur belge. L’arrêté a été signé par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre de la fonction publique Sven Gatz, de l’Open VLD.

Open VLD comme Gert Van der Eeken qui a fait toute sa carrière dans des cabinets libéraux néerlandophones et au sein de structures régionales bruxelloises. Nomination politique ?

En tout cas, Gert Van der Eeken entre, en 2000, au cabinet de Guy Vanhengel, ministre régional des Finances Open VLD. Lorsque ce dernier monte au Fédéral, Gert Van der Eeken devient président de la SLRB, la Société de Logement de la Région bruxelloise (une année) et commissaire du gouvernement régional, notamment au Port de Bruxelles. Il occupait aussi depuis plus de dix ans le poste de directeur général adjoint de Citydev, la société de développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A Molenbeek, sa commune, il a été candidat lors des communales de 2006, 2012 et 2018 sur les listes MR-Open VLD conduite par l’ancienne bourgmestre Françoise Schepmans. En 2014, Gert Van der Eeken se présentait à Bruxelles pour la Chambre et en 2019 à la Région bruxelloise, à la onzième place sur la liste de Guy Vanhengel.

Il a démontré avoir toutes les compétences

Selon le gouvernement bruxellois, "Gert Van der Eeken a démontré plus que les autres candidats qu’il est le bon candidat pour le mandat".

L’exécutif ajoute : "Les titres et mérites que Monsieur Van der Eeken a pu faire valoir pendant la sélection sont très pertinents pour le mandat en question. Il y a une très bonne adéquation entre son profil et la description de fonction. Lors de l’assessment, il a démontré avoir toutes les compétences attendues pour le mandat."

Selon les motifs de la commission de sélection présentés au gouvernement, ce dernier indique que Gert Van der Eeken est "le plus apte" à occuper la fonction de directeur général du Port de Bruxelles. Le Port de Bruxelles, c’est 7,1 millions de marchandises transportées l’an dernier, 300 entreprises et 9000 emplois directs et indirects. La société du port emploie elle-même 130 personnes.

Gert Van der Eeken dont l’entrée en fonction est prévue le 23 mai succède à Alphons Moens, le dernier directeur général officiel du Port, en place depuis plus de dix ans. Lors du départ de ce dernier, lui ont succédé ad interim Rainier Reekmans et avant Philippe Matthis, lui-même étiqueté politiquement puisque "Engagés" (ex-cdH) et ancien échevin à La Hulpe (Brabant wallon).

Parmi les six candidats à la direction générale du Port, on retrouvait également Rainier Reekmans et Caroline Mancel, actuelle directrice générale adjointe d’Actiris.

Le comité de sélection était uniquement composé de membres néerlandophones : Christine Berwaerts, Sabien De Corte, Daan Schalck (Port de Gand), Kris Lauwers (ex-directeur général adjoint STIB) et Tony Jossa (président du jury).