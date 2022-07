Le nouveau directeur des Francofolies de Spa sera Yoann Frédéric

Les Francofolies de Spa ont un nouveau directeur. Il s’agit du spadois Yoann Frédéric. Il succédera en octobre prochain aux co-directeurs " historiques " du festival, à savoir Charles Gardier et Jean Steffens, pour préparer l’édition 2023 du plus grand rendez-vous musical annuel de cette région. Yoann Frédéric a collaboré durant plusieurs années au sein de l’agence Impact Diffusion à divers rendez-vous événementiels et culturels comme les Francofolies de Spa et de Kinshasa, les Fêtes de Wallonie, le Brussels Summer Festival, vibrations, etc. Il a aussi assuré durant cinq ans la coordination générale du festival Les Solidarités à Namur. Il est également échevin à Spa, pour le PS, où il est en charge de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Energie, de l’Emploi, de la Mobilité, de la Sécurité routière et de la Participation citoyenne.