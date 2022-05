Le nouveau chanteur de Machiavel est montois

" Je suis très content de continuer à faire vivre cet héritage. C’est un très beau cadeau de mes Tontons ".

Les contacts et répétitions s’enchaînent, le calendrier se remplit, la sortie d’un nouvel album est prévue pour septembre 2022.

Kevin s’immisce dans le Machiavel d’hier tout en incarnant celui de demain.

L’ambiance est fluide, conviviale et sereine avec ceux qu’il surnomme affectueusement ses " Tontons " qu’il retrouve dans le même trip de faire de la musique ensemble.

Les incontournables Fly, Rope Dancer et autres font désormais partie de son répertoire. " Ce n’est pas une mince affaire de reprendre ces tubes mais finalement, cela s’est fait très naturellement. Les musiques des années 60, 70 et 80 me parlent et me touchent beaucoup. Je suis impatient de reprendre sur scène " After the Crop ", un morceau progressif qui me touche beaucoup. Cela commence doucement et cela finit par exploser à la fin. J’aime beaucoup ce morceau et je pense que le public l’aime beaucoup aussi ". En 1978, le titre a marqué le rock progressif.

Les répétitions intensives débuteront en juillet pour préparer le premier concert le 21 août au Golden Age Rock Festival au Palais des Congrès à Liège.

Le conseil des " Tontons " se résume à " soi toi-même ", un gage de sécurité assuré puisque l’accueil du public est très positif. Les retours des contacts et publications sur les réseaux sociaux sont élogieux.

Chanteur et Marsien

Avec cette pointe d’humour qui charme, Kevin aime dire qu’en dehors de l’aventure Machiavel, il est " Marsien " ! Il travaille " Sur Mars ", entendez " Mons Arts de la Scène ", une asbl culturelle montoise, active dans le théâtre et la musique.

Et lorsque son quotidien lui en laisse le temps, on imagine aisément qu’il doit aimer flâner dans la cité du Doudou qui accueillera, il l’espère, un ou plusieurs concerts de son nouveau groupe.