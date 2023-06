Le nouveau casque de réalité virtuelle d’Apple à 3500 dollars va-t-il révolutionner le marché ?

Alors, comment tirer son épingle du jeu ? Deux dilemmes se présentent à Apple, selon Nicolas van Zeebroeck, professeur d’économie et de stratégie numérique à Solvay, à l’ULB.

"D’abord de savoir si Apple va être capable de recréer un écosystème analogue à celui qu’il avait réussi à créer autour de l’iPhone, c’est-à-dire finalement une communauté de développeurs qui sont prêts à développer des applications ou des contenus pour ce nouvel appareil. C’est évidemment ce qui peut être réellement le 'game changer', si vous me passez l’anglicisme, pour ce marché de la réalité virtuelle et augmentée. Et c’est ce que Méta, Microsoft et Google n’ont pas réussi à faire jusqu’ici. La deuxième grande question, est-ce qu’Apple est capable de rendre ce casque de réalité virtuelle et la réalité virtuelle et augmentée de nouveau à la mode ? Et le casque de réalité virtuelle, on est très très loin aujourd’hui puisqu’il est plutôt considéré comme quelque chose un peu de geeks qui est plutôt se couper du monde, se couper socialement. Donc rendre ces casques tout d’un coup cool et à la mode, ça, ce serait un autre élément de rupture pour ce marché. Donc c’est loin d’être gagné de ce point de vue là. Et avec une tarification aussi élevée, Apple lui-même semble envoyer le message qu’il s’attend plutôt à un marché de niche dans un premier temps."

Apple l’a déjà fait avec l’iPhone, mais rendre 'cool' un casque sur les yeux est une autre histoire. Dans sa présentation, la firme veut visiblement rassurer les utilisateurs avec un dispositif pour ne pas les couper du monde.

Une révolution est-elle en cours ? En tout cas, l’Europe n’aura pas accès tout de suite à cette technologie. Le casque sera en vente l’année prochaine, d’abord aux États-Unis.