Le Mardi gras , compris entre le 3 février et le 9 mars, n’aura plus systématiquement lieu durant les vacances de Carnaval et devient férié. Les communes pourront déplacer ce jour pour le faire coller au jour du carnaval local.

Le lundi de Pâques devient un jour février isolé. Pour rappel, il suit le dimanche de Pâques, toujours compris entre le 22 mars et le 25 avril. Pour des congés plus longs, il faudra désormais attendre les vacances de printemps situées en mai.

