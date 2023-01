Le nouveau beau en 2023 : la grosse flemme !

La flemme. Celle d’être perché bien trop haut sur des talons, de lutter avec une paire de collants bien trop fine pour résister au moindre accroc ou de se sentir défaillir dans une robe bien trop ajustée pour une banale journée au bureau. Pourquoi s’infliger ça après trois ans de pandémie alors qu’un jean et un T-shirt peuvent largement faire l’affaire ?

Refaire sa garde-robe toutes les semaines demande une énergie et un budget que les gens n’ont plus ou ne souhaitent plus mettre dans des séances shopping effrénées. Et puis bon, même Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin et autres icônes de mode se pavanent en sweat, jogging, jean large, casquette et baskets. Alors pourquoi pas nous ?

Il s’agit aussi de ne plus placer la mode au premier plan, de faire fi des tendances et de ne se concentrer que sur l’essentiel.

Cette flemme s’est propagée à toute la fashion sphère, qui ne jure plus que par les looks de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg de la fin des années 1990 au début des années 2000. T-shirt oversize, col roulé, short en molleton, polaire et lunettes, constituent la panoplie rêvée pour accomplir les désirs d’une génération portée par la flemme. Mais pas seulement.