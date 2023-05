Le "Nouilles Stock Festival" c'est à Senzeilles dès ce 18 mai

Cette édition du festival permettra de faire découvrir aux gens du terroir et d' ailleurs, 12 groupes ou artistes locaux et régionaux de qualité.

Le programme est très éclectique puisqu' il proposera de la musique pop, rock, blues et des chansons françaises et internationales. Le dimanche 21 mai, même un clown, fera rire les enfants et leurs parents.

Le festival aura lieu sous chapiteaux. Celui- ci se veut convivial et a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le développement culturel et musical de la région de Cerfontaine - Philippeville. Il garantit la participation de toutes les tendances philosophiques et politiques de l' environnement socio - culturel.

Pascal Delauvaux, co-organisateurn, était l'invité d'Isabelle Verjans ce lundi.