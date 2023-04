"Le nougat" de Brigitte Fontaine : trip psychédélique sur l’amitié franco-algérienne

Brigitte Fontaine raconte avoir écrit le texte du Nougat comme par miracle dans un train qui la menait vers le Midi de la France. On peut le croire puisque, consciemment ou inconsciemment, elle désigne le lieu de sa visitation dès la première strophe. Elle chante "Je me réveille avec entrain".

"Je me réveille avec entrain / Je branche la cafetière électrique / Je me rue dans la salle de bains / Et je deviens paralytique / Sous la douche y’a un éléphant / Qui me regarde tendrement / Je balbutie en rougissant / D’un air gaga probablement / Mais comment donc êtes-vous entré / Puisque la porte était fermée / Il me sourit et il me dit : T’occupe pas, donne-moi du nougat".

La chanson pourrait s’arrêter là, et on aurait suffisamment de matière pour louer la liberté de ton, le style Fontaine, sa poésie iconoclaste. Sauf que si on arrêtait là, on se priverait du talent de l’autrice à construire une histoire puisque Le nougat, c’est tout sauf n’importe quoi. L’histoire de cette femme qui tombe sur un éléphant sous sa douche se poursuit dans un microrécit en chambre dont le rocambolesque n’a rien à envier aux grandes sagas.

"Je bondis sur le téléphone / Je fais le dix-sept et je tonne "J’habite au un d’la rue Didouche. Y’a un éléphant dans ma douche" / Le flic me dit "Vas-y toi-même. ça résoudra tous tes problèmes" / Déboussolée, je redéboule / Là où j’ai laissé ce maboule / La douche est vide, il est parti / Couché dans mon lit / Il me regarde et il me dit : T’occupe pas donne-moi du nougat".

Plusieurs indices nous permettent de relier un début d’interprétation. La rue Didouche est une rue très connue d’Alger. Le 17 est le numéro de police secours en Algérie. Nous sommes bien en Algérie où le nougat est une des grandes spécialités au rayon des confiseries : c’est capital. On sait que Brigitte Fontaine a tissé un lien sentimental avec l’Algérie : son époux, Areski Belkacem est d’origine kabyle ; elle a lu sur scène des textes du grand auteur algérien Kateb Yacine…